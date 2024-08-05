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12:05, 5 августа 2024Спорт

Кафельникова представили под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024

Россиянина Кафельникова представили под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024

Фото: Reuters

Российского теннисиста Евгения Кафельникова представили под нейтральным флагом на Олимпийских играх — 2024. Ошибку в трансляции Eurosport заметил пользователь Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Андрей Пикалев.

В прямом эфире была показана подборка олимпийских чемпионов в одиночном разряде, в которой рядом с фамилией Кафельникова был нейтральный флаг и подпись AIN (индивидуальные нейтральные атлеты — под таким названием на Играх-2024 выступает 15 россиян). «Кафельников представлял в Сиднее-2000 Россию, а не AIN. Это позор», — написал болельщик на скриншоте трансляции.

Сам спортсмен сделал репост истории, не сопроводив его комментарием. Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Помимо олимпийского золота, он выиграл два турнира Большого шлема в одиночном разряде и четыре — в парном.

Олимпийским чемпионом Игр-2024 стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

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      Дарья Коршунова
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