Основным языком в «Русском добровольческом корпусе» оказался украинский

Пленный Спицкий: основный язык «Русского добровольческого корпуса» — украинский

Основным разговорным языком боевиков из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) оказался украинский. Об этом рассказал ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Спицкий.

«Нас кинули в 53-ю бригаду и перевели в Сумы на обучение. Там был "Русский добровольческий корпус". Я только не понял, почему [подразделение] так называется, там все разговаривали на украинском», — сообщил украинский солдат.

Он добавил, что, судя по диалекту, боевики происходили из западных областей Украины.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили о присутствии «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) на белорусской границе. По информации Минска, подразделение активно занимается разведкой с выходом к территории республики.

