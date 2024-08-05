Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:41, 5 августа 2024Бывший СССР

Основным языком в «Русском добровольческом корпусе» оказался украинский

Пленный Спицкий: основный язык «Русского добровольческого корпуса» — украинский

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Основным разговорным языком боевиков из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) оказался украинский. Об этом рассказал ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Спицкий.

«Нас кинули в 53-ю бригаду и перевели в Сумы на обучение. Там был "Русский добровольческий корпус". Я только не понял, почему [подразделение] так называется, там все разговаривали на украинском», — сообщил украинский солдат.

Он добавил, что, судя по диалекту, боевики происходили из западных областей Украины.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили о присутствии «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) на белорусской границе. По информации Минска, подразделение активно занимается разведкой с выходом к территории республики.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Подразделения нескольких бригад ВСУ попали в окружение

      Российский танк остановил наступление колонны ВСУ

      Жители города на границе с Украиной устроили салют посреди дороги и попали на видео

      Лишившиеся работы мигранты высказались о вводимых в России запретах для иностранцев

      Один вид гаджетов потеснил в России фитнес-трекеры

      Расправившегося с 18-летней девушкой бывшего Героя России заметили на СВО

      46-летняя Любовь Толкалина снялась в мокром платье без нижнего белья

      Чемпион Парижа-2024 решил поспать на улице из-за жары в олимпийской деревне

      Основным языком в «Русском добровольческом корпусе» оказался украинский

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше