Аналитик Меркурис: Зеленский впервые отменил поездку на прифронтовые территрии

Президент Украины Владимир Зеленский впервые отказался от поездки на прифронтовые территории. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

По его данным, глава государства принял такое решение из-за растущего напряжения на передовой. Эксперт также предположил, что власти республики не полностью осведомлены о тяжелом положении украинской армии на поле боя. При этом он допустил, что сам Зеленский начинает догадываться, насколько критическая ситуация на фронте.

Как утверждает Меркурис, вооруженные силы республики продолжают терять позиции и не могут противостоять наступлению российских войск.

Ранее Зеленский признал ухудшающуюся с каждым днем ситуацию с потерями в украинской армии. Он заявил, что знает, сколько людей теряют ВСУ.