В России призвали проводить гендерные тесты во всех женских соревнованиях

Призер ОИ Очигава призвала ввести гендерные тесты во все женские соревнования

Серебряный призер Олимпийских игр по боксу (до 60 килограммов) россиянка Софья Очигава призвала проводить гендерные тесты во всех женских соревнованиях. Ее слова приводит «Абзац».

Очигава заявила, что гендерный тест и тест на тестостерон помогут определить, к какому полу относится человек. «Спортсмен, похожий на девушку, может иметь Y-хромосому и быть намного сильнее своих соперниц. Если и допускать таких атлетов до соревнований, то только при условии, что уровень тестостерона у них соответствует женскому», — объяснила она. При этом призер ОИ предложила сделать исключение для шахмат.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила алжирку Иман Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.

Однако Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году. Хелиф, пожаловавшаяся на травлю, дошла до полуфинала ОИ в весовой категории до 66 килограммов. Таким образом, она гарантировала себе медаль Игр в Париже. Юйтин также дошла до полуфинала в категории до 57 килограммов. На обеих боксерш во время турнира обрушилась волна критики.