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10:22, 5 августа 2024Бывший СССР

В США рассказали о «любовном кризисе» на Украине

NYT: из-за мобилизации украинкам стало не хватать мужчин для отношений

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Из-за всеобщей мобилизации украинкам стало не хватать мужчин для свиданий и построения отношений. Об украинском «любовном кризисе» рассказало The New York Times (NYT).

В издании из США отмечают, что в результате мобилизационных мер мужская популяция на Украине значительно сократилась. Многие мужчины находятся на фронте или бежали из страны.

«Таким образом, остается небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их», — приводятся в публикации слова психотерапевта Маргариты Штельмашовой.

Ранее стало известно, что украинцы начали отправлять детей за границу из-за страха их мобилизации. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, это связано с опасениями понижения мобилизационного возраста до 18 лет.

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      Глеб Палехов
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