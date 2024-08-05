Выдача одного вида ипотечных кредитов серьезно выросла

Минсельхоз: выдача кредитов по «Сельской ипотеке» выросла на 30 процентов

В 2024 году по программе «Сельская ипотека» в России выдали 14,1 тысячи ипотечных кредитов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

Оказалось, что, по данным на 22 июля, в России по этой программе выдали ссуд на 69,3 миллиарда рублей. За аналогичный период 2023 года выдали 9,8 тысячи кредитов на 26,8 миллиарда. Таким образом, рост составил 30 процентов.

Больше всего таких займов выдали в Новосибирской области. Ее жители получили 823 кредита на 4,4 миллиарда рублей. В Краснодарском крае выдали 717, а в Татарстане — 709 кредитов.

Ранее сообщалось, что жители России стали чаще брать ипотечные кредиты на строительство частных домов. По некоторым оценкам, спрос вырос на треть. Причину такого положения дел видят в том, что в России выросло количество доступных кредитов. В частности, по программе «Сельская ипотека».

Весной 2024 года власти РФ обсуждали возможность введения еще одного вида льготной ипотеки. В этот раз — для учителей. Тогда же, впрочем, чиновники признали, что на это потребуются серьезные объемы дополнительного финансирования, источников которого пока не найдено.

С 1 июля 2024 года в России прекратила работать льготная ипотека на новостройки под восемь процентов годовых. Ее запустили весной 2020 года и трижды продлевали. Есть мнение, что подорожание жилья, произошедшее из-за популярности программы, свело на нет весь ее позитивный эффект.