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08:09, 6 августа 2024Силовые структуры

В деле арестованного генерала Булгакова появились новые улики. Что обнаружили правоохранители?

К делу о поставке сухпайков в ВС РФ приобщили содержимое шести банковских ячеек

Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

К делу бывшего заместителя министра обороны, генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек. Об этом РИА Новости проинформировали в правоохранительных органах.

Сообщается, что в них хранились документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Имена владельцев ячеек не раскрываются.

Булгакова заподозрили в возможной причастности к делу «Военторга»

В начале августа стало известно о решении проверить Булгакова на причастность к хищению 400 миллионов рублей при исполнении госконтрактов АО «Военторг». В правоохранительных органах указали, что преступления главы «Военторга» Владимира Павлова относятся к периоду, когда вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил (ВС) России курировал экс-замминистра обороны. Также выяснилось, что Грязинский пищевой комбинат, интересы которого лоббировал Булгаков, имел контракты с «Военторгом» на поставку сухих пайков в армию.

Генеральный директор «Военторга» был заключен под стражу 1 августа. Его арестовали до 30 сентября. По версии следствия, Павлов состоял в преступном сговоре и в период с декабря 2019-го по декабрь 2022-го закупил продукцию для войск у компаний-производителей. Приобретенные товары он перепродал Минобороны, увеличив цену на 400 миллионов рублей. При этом свою вину глава «Военторга» не признал.

Булгаков был связан с крупным пищевым комбинатом

По данным правоохранительных органов, Булгаков действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. Длительное время он лоббировал интересы предприятия, используя служебное положение. При нем была создана система, когда военным поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости. Сам генерал мог получать откаты от контрактов. Также говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.

По версии следствия, к этому причастен подельник Булгакова Александр Михайленко, который был владельцем компании по производству свинины. Утверждается, что именно ей заменяли говядину в сухпайках для военных.

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      Марина Совина
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