Футболисты Франции победили Египет и вышли в финал Олимпийских игр

Сборная Франции по футболу победила Египет и вышла в финал Олимпиады-2024

Завершился матч полуфинала мужского футбольного олимпийского турнира, в котором встречались сборные Франции и Египта. Итогом игры, которая прошла в Лионе, стала победа хозяев поля со счетом 3:1, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Египтяне вышли вперед на 62-й минуте благодаря голу Махмуда Сабера, однако спустя 21 минуту Жан-Филип Матета сравнял счет. На 92-й минуте сборная Египта осталась в меньшинстве из-за второй желтой карточки Омара Файеда. Спустя семь минут Матета забил свой второй мяч, а третий гол французов записал на свой счет Майкл Олисе, отличившись на 108-й минуте.

Данная победа позволила Франции выйти в финал домашних Олимпийских игр. В решающей встрече французы сыграют со сборной Испании — матч пройдет в пятницу, 9 августа, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Египет, в свою очередь, сыграет на день раньше в матче за третье место со сборной Марокко.

Ранее болельщик сборной Марокко по футболу выбежал на поле в полуфинале футбольного турнира Олимпийских игр. Остановить фаната удалось лишь после того, как он забил гол в ворота испанцев.