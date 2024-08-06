«Начала чуть-чуть плакать». Обменянные Россией Дульцевы рассказали о реакции детей на сообщение об их национальности

Разведчики Дульцевы: сын положительно отреагировал на слова о то, что он русский

Обменянные Россией разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали о реакции детей на сообщение об их национальности. Об этом они заявили в эфире телеканала «Россия 1».

«[Анна] отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать», — рассказал Артем Дульцев. В то же время он отметил, что сын отреагировал на известие «более спокойно, но очень положительно».

Главное для нас — это семья! И это нас держит. И семья — это страна Артем Дульцев

Путин приветствовал вернувшихся детей на испанском

Президент России Владимир Путин приветствовал по-испански детей освобожденных из Словении разведчиков Дульцевых. Как объяснили в Кремле, дети не знают русского языка.

О том, что они русские, дети разведчиков узнали только когда самолет вылетел из Анкары в Россию. «Когда дети спустились по трапу самолета — они по-русски не говорят, — и как раз Путин их поприветствовал по-испански, он сказал: Buenas noches («доброго вечера» в переводе с испанского — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию в рамках масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО. В его рамках были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии.

Супруги Дульцевы занимались арт-бизнесом в качестве прикрытия

Ранее стало известно, что супруги Анна и Артем Дульцевы жили в Словении под именами аргентинцев и занимались арт-бизнесом для прикрытия. В стране они были известны как Людвиг Гиш и Мария Майер-Муньос из Аргентины. По данным газеты The New York Times (NYT), художественная галерея Дульцевой имела название «5’14», а ее муж был главой высокотехнологичного стартапа DSM&IT. Их дети — 12-летняя девочка и 9-летний мальчик — учились в Международной британской школе, где плата составляла более 10 тысяч долларов в год за ребенка.

Как отмечает ТАСС, после начала спецоперации на Украине в 2022 году разведка неуказанной страны порекомендовала Любляне обратить внимание на семью. Супругов арестовали, детей передали в приемную семью. Следствие посчитало их глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки России. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения.