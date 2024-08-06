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14:04, 6 августа 2024Наука и техника

«Ростех» заместил западные СВЧ-приборы для космических платформ

«Ростех»: на замену западным созданы российские СВЧ-приборы для космоса

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На замену западным — французским, немецким и американским — созданы российские СВЧ-приборы для космических платформ. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Назначение приборов состоит в обеспечении связи между усилителями сверхвысокочастотных сигналов. «Вся аппаратура связывается между собой СВЧ-трактами, в состав которых входят СВЧ-переключатели, обеспечивающие резервирование системы и передачу сигналов с минимальными потерями», — уточнили в госкорпорации.

Радиационно-стойкие приборы космического назначения разработаны холдингом «Росэлектроника». Линейка изделий будет показана на международном форуме «Армия-2024».

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В июне госкорпорация сообщила, что «Росэлектроника» разработала линейку СВЧ-модулей для радаров наземного базирования, которые позволят заменить иностранные аналоги.

В мае «Ростех» сообщил, что холдинг нарастил объемы выпуска радиационно стойких источников вторичного электропитания, предназначенных для использования на космических аппаратах.

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      Иван Потапов
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