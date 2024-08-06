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15:33, 6 августа 2024Экономика

В европейской стране столкнулись с ростом цен из-за снижения импорта из России

В Финляндии признали трудности из-за снижения импорта древесины из России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Финляндия столкнулась с ростом цен на древесину из-за запрета ее импорта из России. Трудности признал глава Ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто, его цитирует агентство «Прайм».

По его словам, экономическая ситуация в европейской стране очень сложная, так как соотношение цен на бревна и пиломатериалы достигло максимального уровня более чем за 15 лет. При этом если в 2021 году деревообрабатывающая отрасль Финляндии производила около 12 миллионов кубометров пиломатериалов в год, то сейчас этот показатель сократился до 10 миллионов на фоне снижения импорта.

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Эмбарго на древесину и изделия из нее вошли в пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза 2022 году. По итогам 2023-го главным торговым партнером РФ по закупкам пиломатериалов и круглого леса с результатом 14 миллионов кубометров остается Китай. На втором месте находится Узбекистан (2 миллиона кубометров, плюс 5 процентов), на третьем — Казахстан (1,1 миллиона кубометров, плюс 21 процент), занявший позицию Финляндии.

В июле цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений. Помимо антироссийских санкций, запрещающих импорт дерева, на стоимость повлияли выросшие инвестиции в сферу лесоперерабатывающей промышленности. Исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии спрогнозировал, что цены надолго задержатся на высоких отметках. «Древесины может не хватить на всех», — заявил он.

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