В Совфеде ответили на слова Зеленского об окончании конфликта на Украине

Цеков о словах Зеленского про конец конфликта: основа для завершения СВО готова

Основа для справедливого урегулирования конфликта на Украине уже существует. Об этом, реагируя на заявление украинского лидера Владимира Зеленского об окончании боевых действий, заявил сенатор Сергей Цеков. Его цитирует РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил о намерении завершить конфликт с Россией в 2024 году. Для этого, по его словам, нужно «приготовить реальную основу». Главной потребностью Украины глава государства назвал прекращение боевых действий.

«Зеленскому не стоит выдумывать велосипед. Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться», — сказал сенатор.

По его мнению, реального урегулирования конфликта можно добиться только в том случае, если Москва и Киев сядут за стол переговоров. Потенциальной площадкой для диалога может стать Белоруссия, Казахстан, бывшие страны СССР или Китай, предположил парламентарий.

На слова Зеленского также ответил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, главным препятствием к диалогу является сам Киев и его политическое руководство. Слова Зеленского, по мнению парламентария, объясняются тем, что Украина начинает постепенно «сыпаться».