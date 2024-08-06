Зеленский заявил о подготовке «реальной основы для прекращения войны». Он намерен завершить конфликт в этом году

Зеленский начал подготовку базы для завершения конфликта с Россией в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении завершить конфликт с Россией в 2024 году.

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году», — уточнил он.

Зеленский называл окончание боевых действий главной потребностью Украины. Закончить конфликт, по его словам, необходимо на справедливых условиях и как можно скорее.

Зеленский решил узнать у народа мнение об условиях окончания конфликта с Россией

Кроме того, украинский президент допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Он отметил, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства, и свою позицию по нему также должен выразить народ.

При этом он назвал такой вариант «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль РФ части украинских территорий станет победой для Москвы.

Американский обозреватель Иван Эланд считает, что Украина не сможет вернуть потерянные территории даже при помощи Запада. «Вероятность того, что гораздо меньшая (как по объему производства, так и по численности населения) Украина — даже при поставляемом Западом оружии, технологиях и обучении — полностью вернет территорию военным путем, кажется несбыточной мечтой», — заявил он.

Эланд также добавил, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп не будут уделять украинскому кризису столько внимания, как это делает действующий американский лидер Джо Байден.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В России отнеслись с недоверием к словам Украины о переговорах

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял о готовности страны к переговорам на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. По его словам, главное требование — это территориальная целостность и суверенитет государства.

При этом первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил недоверие к этому заявлению. «Я полностью не доверяю всем заявлениям украинской стороны. Очень много противоречивых заявлений. Мы видели, как [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба делал определенные заявления и за два дня полностью поменял свою риторику, вернувшись в Киев. Мы слышим то о готовности на одних условиях, то абсолютно другие условия, то вообще отказ от переговоров, и опять же непонятно, кто является легитимной стороной сегодня на Украине для ведения переговоров», — подчеркнул депутат.

Кроме того, американский историк Александр Роберт усомнился в намерении Украины завершить конфликт, поскольку необходимо думать о долгосрочном мире, а не о таком, который через некоторое время будет нарушен. Даже в случае подписания мирного договора, по его мнению, Киев будет использовать полученное время для подготовки к продолжению боевых действий.

«Русские это знают, они не попадут в эту ловушку. Они понимают, что в случае перемирия украинцы будут перевооружаться, чтобы начать новый раунд», — заключил он.