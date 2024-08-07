Мэр Парижа опровергла информацию о заболевших после заплывов в Сене спортсменах

Мэр Парижа: информация о заболевших после заплыва в Сене спортсменах — фейк

Мэр Парижа Анн Идальго опровергла информацию о заболевших после заплывов в Сене спортсменах на Играх 2024 года. Ее слова приводит BFM TV.

Идальго назвала поступившие сообщения фейками. Она подчеркнула, что у триатлонистов возникли проблемы со здоровьем по независящим от качества воды в реке причинам.

Ранее несколько триатлонистов после заплыва в Сене столкнулись с негативными последствиями. Представительница Казахстана Екатерина Шабалина призналась, что после возвращения домой почувствовала себя плохо и стала принимать антимикробные препараты. У бельгийской триатлонистки Клэр Мишель в больнице обнаружили кишечную палочку.

Женский марафон на открытой воде пройдет 8 августа, 9 августа на дистанцию выйдут мужчины.