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09:21, 7 августа 2024Бывший СССР

На Украине под удар попали 400 бойцов ВСУ

Лебедев: 400 бойцов ВСУ и склад с боеприпасами поражены в Сумской области

Фото: РИА Новости

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 400 человек и склад боеприпасов были поражены в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью и утром нанесены шикарные удары по Сумской области и по городу Сумы. Уничтожен полностью склад с боеприпасами в пригороде Сум. Накрыли личный состав в большой шайке, более четырех сотен. Кто выжил — пока не в курсе», — написал он.

Ранее Лебедев заявлял, что после попытки военных ВСУ прорвать границу России в Курской области на территорию приграничной Сумской области Украины прибыли западные врачи. Он также предположил, что ими могли оказаться «черные» трансплантологи.

Во вторник, 6 августа, бойцы ВСУ при поддержке тяжелой техники попытались прорвать границу России в Курской области. Пограничникам удалось остановить проникновение в регион.

Как сообщили в Минобороны, диверсионно-разведывательная группа ВСУ понесла значительные потери. Кроме того, сообщается, что российские военные блокировали попытавшихся закрепиться на приграничной территории России украинских солдат.

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      Александр Курбатов
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