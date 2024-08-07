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13:26, 7 августа 2024Россия

Над Курской областью уничтожили две ракеты

Смирнов: над Курской областью уничтожили две ракеты

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

В небе над Курской областью уничтожили две ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов.

«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал Смирнов.

Во вторник, 6 августа, стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Границу России, как уточняли в Минобороны, пытались прорвать 300 военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В министерстве сообщили о нанесенном поражении диверсантам. По последним данным, пострадали 28 мирных жителей.

7 августа Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе, назвав ее контролируемой. За ночь в Курской области, согласно его информации, развернули 2,5 тысячи дополнительных мест временного размещения жителей. Там уже размещены 302 человека, среди которых более 120 детей.

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      Елена Торубарова
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