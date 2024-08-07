Одна из стран Южной Азии решила закупать халяль-продукцию из России

Роскачество: Пакистан согласился на поставки российской халяль-продукции

Власти Пакистана приняли решение по поставкам российской халяль-продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

По его данным, производителям из России дали «зеленый свет» на поставки халяльной продукции в Пакистан. Соответствующая регистрация прошла в государственном реестре этой южно-азиатской страны.

Ранее, в октябре 2023 года, в Малайзии местный департамент исламского развития признал сертификаты халяль, выдаваемые двумя российскими организациями.

В том же году Россия серьезно увеличила поставки халяльной продукции в Иран. Экспорт нарастили почти в десять раз. В итоге Иран стал самым крупным импортером российской баранины. Кроме него, эту продукцию активно закупают ОАЭ и Казахстан. В 2023 году всего за границу продали больше 10 тысяч тонн этого вида мяса.

В начале 2024 года стало известно, что Россия планирует экспортировать говядину в Малайзию.