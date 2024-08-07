Стало известно об атаках ВСУ на приграничные заправки с одной целью

Военкор Поддубный: ВСУ уничтожают заправки под Курском для препятствия эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожают заправки в приграничных населенных пунктах под Курском с одной целью — для препятствия эвакуации мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Как стало известно Поддубному, ВСУ совершают атаки по заправкам «средствами огневого поражения». Кроме того, как рассказал военный корреспондент, украинские военные могут намеренно наносить удары по гражданским лицам.

«Военнослужащие [Украины] наносят террористические удары по гражданским автомобилям в приграничье. Есть жертвы», — написал в блоге журналист.

На территории, прилегающей к Курской области вторые сутки идут бои с подразделениями ВСУ, которые пытаются прорваться на территорию России. По информации Минобороны, в боях участвуют не менее 300 украинских бойцов из 22-й механизированной бригады ВСУ.

Военкоры сообщили, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области является напряженной. В спецназе «Ахмат» признали присутствие ВСУ в населенных пунктах региона.