Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 7 августа 2024Россия

Стало известно об атаках ВСУ на приграничные заправки с одной целью

Военкор Поддубный: ВСУ уничтожают заправки под Курском для препятствия эвакуации

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожают заправки в приграничных населенных пунктах под Курском с одной целью — для препятствия эвакуации мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Как стало известно Поддубному, ВСУ совершают атаки по заправкам «средствами огневого поражения». Кроме того, как рассказал военный корреспондент, украинские военные могут намеренно наносить удары по гражданским лицам.

«Военнослужащие [Украины] наносят террористические удары по гражданским автомобилям в приграничье. Есть жертвы», — написал в блоге журналист.

Материалы по теме:
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
Сегодня
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

На территории, прилегающей к Курской области вторые сутки идут бои с подразделениями ВСУ, которые пытаются прорваться на территорию России. По информации Минобороны, в боях участвуют не менее 300 украинских бойцов из 22-й механизированной бригады ВСУ.

Военкоры сообщили, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области является напряженной. В спецназе «Ахмат» признали присутствие ВСУ в населенных пунктах региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые высказался об обстрелах в Курской области

      Решение Бурунова не афишировать отношения объяснили

      Стало известно об атаках ВСУ на приграничные заправки с одной целью

      Россияне не могут вернуться домой с популярного курорта. Как туристы оказались заблокированы в Анапе?

      Тысячи новых алкомаркетов открылись в России

      В Литве заявили о случаях заболевания легионеллезом в армии

      Путин призвал региональные власти помогать Курской области

      Хирург назвал предполагаемые пластические операции Глюкозы

      Похитившая младенца под действием наркотиков россиянка арестована

      Гигантские комары размером с ладонь заполонили российский город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше