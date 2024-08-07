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17:28, 7 августа 2024Спорт

В Госдуме отреагировали на требование российских фигуристов из-за награждения в Париже

Депутат Свищев призвал к диалогу с МОК после требования фигуристов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

России необходимо продолжать и поддерживать диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) для того, чтобы отстаивать интересы отечественных спортсменов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Так он отреагировал на требование российских фигуристов отменить церемонию награждения из-за того, что их не пригласили на церемонию.

«То, что оспорили такое решение, — это правильно. Но шансов на принятие решения в пользу России мало — вряд ли МОК обяжут провести еще одну церемонию награждения. Хотелось бы, конечно, услышать мнение самой федерации фигурного катания», — сказал Свищев.

Он добавил, что поддерживает решение спортсменов, но подчеркнул, что России необходимо лучше отстаивать свои позиции в диалогах с МОК, и указал на недостаток коммуникации.

«Сейчас с МОК мало кто общается, все разругались. Но диалог необходимо продолжать, отстаивать интересы наших спортсменов. А то нас не пригласили на Олимпиаду — мы не общаемся. А в итоге получается так, что и спортсменов наших не наградили. Надо двигаться вперед, переговорный процесс в спортивном сообществе должен сохраняться обязательно», — уверен политик.

Ранее сборная России по фигурному катанию обратилась в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) с требованием отменить церемонию награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

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