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10:55, 7 августа 2024Бывший СССР

В подполье сообщили о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ

Лебедев: в Очакове ударом по автомобилю могли ликвидировать старшего офицера ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военные при ударе по автомобилю с военными номерами в Очакове могли ликвидировать старшего офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Начало восьмого утра, с помощью FPV-дрона был нанесен удар по легковой машине с военными номерами в Очакове. Предположительно, погиб кто-то из старших офицеров», — сообщил он.

Ранее Лебедев сообщил, что в Сумской области были поражены подразделение ВСУ в составе 400 человек и склад боеприпасов. Он отметил, что удары по региону были нанесены ночью и утром 7 августа.

Во вторник, 6 августа, солдаты ВСУ при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать границу России в Курской области. Пограничникам удалось остановить проникновение в регион.

Как сообщили в Министерстве обороны России, диверсионно-разведывательная группа ВСУ понесла значительные потери. Кроме того, сообщается, что российские бойцы блокировали попытавшихся закрепиться на приграничной территории России украинских военных.

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      Александр Курбатов
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