В Южной Корее захотели запретить спортсменам КНДР увезти с собой олимпийские смартфоны

Власти Южной Кореи захотели запретить атлетам КНДР увезти с собой смартфоны с ОИ

Власти Южной Кореи захотели ввести запрет для спортсменов из КНДР на вывоз с собой на родину спонсорских смартфонов компании Samsung с Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает Yonhap.

Власти допускают, что передача телефонов может нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН против Пхеньяна, запрещающую КНДР доступ к промышленному оборудованию. «Смартфоны считаются запрещенными предметами в соответствии с этой резолюцией», — заявил представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи.

В Министерстве объединения Южной Кореи добавили, что окончательное решение в деле остается за Международным олимпийским комитетом (МОК). На Играх-2018 в Пхенчхане Северная Корея отказалась принимать смартфоны Samsung, так как организаторы предложили предоставить их при условии, что спортсмены вернут гаджеты перед отъездом домой.

31 июля призеры Олимпийских игр-2024 по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи на подиуме.