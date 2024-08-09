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00:30, 9 августа 2024Мир

Совбез ООН проведет встречу на тему преступлений ВСУ

Постпредство России: СБ ООН проведет встречу на тему преступлений ВСУ 13 августа

Фото: Mike Segar / Reuters

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет встречу на тему преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 августа. Об этом сообщило Постоянное представительство России при ООН в Telegram-канале.

«13 августа в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Преступления ВСУ и националистических батальонов"», — уточняется в публикации.

Ранее в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область, призвав защитить мирных граждан. Ззаместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что развитие событий в Курской области «вызывает настоящую обеспокоенность».

До этого в офисе Гутерриша заявили, что ведомство ищет новые данные, чтобы установить виновного в нападении на Курскую область.

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      Маргарита Пименова
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