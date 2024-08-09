В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

Мирзиеев: началось формирование общерегиональной идентичности стран Средней Азии

У стран Средней Азии началось формирование общерегиональной идентичности. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Началось формирование общерегиональной идентичности стран Центральной Азии», — сказал он.

Ранее стало известно, что президенты стран Средней Азии прибыли на VІ консультативную встречу в резиденции главы Казахстана Акорда. На месте их встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи призывал страны Центральноазиатского региона поддержать кандидатуру республики в непостоянные члены Совета безопасности ООН. Жапаров также указал на необходимость консолидации стран Центральной Азии в вопросе региональной и глобальной безопасности и соблюдения принципов международного права.