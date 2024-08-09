Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 9 августа 2024Россия

Военный эксперт высказался об эффекте создания ВСУ укрепрайонов в Курской области

Военный эксперт Глазунов: укрепрайоны ВСУ под Курском осложнят их вытеснение

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Создание укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут осложнить их вытеснение с этой территории, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значимости таких сооружений для украинских сил в российском регионе.

Если они строят укрепления, оборону, огневые точки, это может осложнить вытеснение

Олег Глазуноввоенный эксперт

«У нас преимущество и в оружии, подошли наши резервы, у нас господство в воздухе. Я не думаю, что это вызовет большую проблему, но может осложнить. Я не думаю, что Украина сможет удержать эти территории. Я бы сказал, что это попытка [президента Украины Владимира] Зеленского переломить ситуацию», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», ВСУ начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Авторы полагают, что украинские части могли пытаться привести на захваченные участки тяжелую инженерную технику, чтобы начать оборудовать еще один рубеж обороны.

Бои в Курской области продолжаются четвертый день. Они начались 6 августа, когда украинские силы прорвались через границу с помощью тяжелой техники. Из-за этого жители приграничных районов были вынуждены покинуть свои населенные пункты. При обстрелах пострадали как минимум 66 мирных граждан, в том числе девять детей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      В Варшаве отказались верить в размахивание поляками российскими флагами

      В Минобороны России назвали взятые под контроль в зоне СВО населенные пункты за неделю

      Прогноз сбора зерна в России заметно понизили

      Любящего спать пса назвали скучным и вернули в приют

      Машков порассуждал о судьбе уехавших из России артистов

      В США заявили об отсутствии плана по конфликту на Украине

      Россия объявила в розыск мэра украинского города

      В США предупредили Украину о необходимости доказать целесообразность продолжения помощи

      Россиянам раскрыли сроки оформления шенгена в разные страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше