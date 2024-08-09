Военный эксперт высказался об эффекте создания ВСУ укрепрайонов в Курской области

Военный эксперт Глазунов: укрепрайоны ВСУ под Курском осложнят их вытеснение

Создание укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут осложнить их вытеснение с этой территории, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значимости таких сооружений для украинских сил в российском регионе.

Если они строят укрепления, оборону, огневые точки, это может осложнить вытеснение Олег Глазунов военный эксперт

«У нас преимущество и в оружии, подошли наши резервы, у нас господство в воздухе. Я не думаю, что это вызовет большую проблему, но может осложнить. Я не думаю, что Украина сможет удержать эти территории. Я бы сказал, что это попытка [президента Украины Владимира] Зеленского переломить ситуацию», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», ВСУ начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Авторы полагают, что украинские части могли пытаться привести на захваченные участки тяжелую инженерную технику, чтобы начать оборудовать еще один рубеж обороны.

Бои в Курской области продолжаются четвертый день. Они начались 6 августа, когда украинские силы прорвались через границу с помощью тяжелой техники. Из-за этого жители приграничных районов были вынуждены покинуть свои населенные пункты. При обстрелах пострадали как минимум 66 мирных граждан, в том числе девять детей.