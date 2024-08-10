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06:48, 10 августа 2024Путешествия

Около десяти пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет

G1: около 10 пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет

Фото: pixabay.com

Около 10 пассажиров не попали на борт самолета, разбившегося в Бразилии, поскольку перепутали авиакомпании. Об этом сообщает G1 со ссылкой на молодого человека, пропустившего этот рейс.

По данным издания, эти пассажиры пришли на рейс с опозданием, но сотрудник авиакомпании не допустил их к полету. «Он спас мне жизнь», — сказал собеседник издания.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в стране в связи с авиакатастрофой.

Вмещающий 68 человек двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. На борту находилось четыре члена экипажа и 57 пассажиров. Согласно мониторингу полета, за минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.

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      Марина Совина
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