Около десяти пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет

G1: около 10 пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет

Около 10 пассажиров не попали на борт самолета, разбившегося в Бразилии, поскольку перепутали авиакомпании. Об этом сообщает G1 со ссылкой на молодого человека, пропустившего этот рейс.

По данным издания, эти пассажиры пришли на рейс с опозданием, но сотрудник авиакомпании не допустил их к полету. «Он спас мне жизнь», — сказал собеседник издания.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в стране в связи с авиакатастрофой.

Вмещающий 68 человек двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. На борту находилось четыре члена экипажа и 57 пассажиров. Согласно мониторингу полета, за минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.