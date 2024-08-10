Стало известно о нецензурных высказываниях Трампа о Харрис

NYT: Трамп неоднократно в нецензурной форме высказывался о Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно в частном порядке допускал использование нецензурной брани в своих высказываниях о кандидате на пост главы государства от демократов Камалы Харрис. Об этом от осведомленных источников стало известно газете The New York Times (NYT).

Два собеседника издания утверждают, что не раз слышали мат Трампа в адрес Харрис. Другой источник заявил, что бывший президент Соединенных Штатов после попытки покушения на него отказался быть добрее. Издание допускает, что раздражительность экс-главы государства может создать хорошую почву для манипуляций с ним его близкими союзниками.

Ранее Трамп заявил, что Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность. Политик подчеркнул, что в случае победы кандидата от Демократической партии «Америка будет уничтожена». Также в августе экс-президент США объяснил отказ Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату ее низким IQ.

Трамп (Республиканская партия Соединенных Штатов) и Харрис (Демпартия) считаются основными конкурентами на выборах президента США, которые должны состояться 5 ноября.