В МИД России прокомментировали дипфейк на основе видео с брифинга Захаровой

МИД РФ заявил о дипфейке спецслужб Украины на основе видео с брифинга Захаровой

МИД России в Telegram-канале прокомментировал распространившую в интернете видеозапись с дипфейком на основе кадров с брифинга официального представителя ведомства Марии Захаровой.

На записи дипломат якобы заявляет о том, что российская сторона «готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона». В министерстве подчеркнули, что это обращение не соответствует действительности и создано украинскими спецслужбами для распространения дезинформации.

«Это "обращение" — дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга Марии Захаровой от 18 июля 2024 года. Подчеркиваем: Мария Захарова ничего подобного никогда не произносила», — указали в МИД.

В ведомстве также обратили внимание на распространившееся в сети видео, на котором врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы призывал мужчин Курска вступать в ополчение. Это заявление было незамедлительно опровергнуто в официальном канале главы региона.

В МИД призвали россиян быть бдительными и не доверять данным из сомнительных источников. Там напомнили, что объективная информация о ситуации в Курском области оперативно размещается на ресурсах администрации президента России, Минобороны, Министерства иностранных дел, правительства Курской области.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова Апти Алаудинов назвал их решающей битвой.

