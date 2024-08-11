Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
17:30 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
00:00 (Мск)
Маттео Арнальди
Монреаль
Диана Шнайдер
Завтра
01:00 (Мск)
Джессика Пегула
Торонто
14:17, 11 августа 2024Спорт

Бубка вручил бывшей россиянке медаль на Олимпиаде и подвергся критике на Украине

Бубка вручил золото ОИ экс-россиянке Варфоломеев и подвергся критике на Украине

Скриншот: @1HD / X

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира в прыжках с шестом Сергей Бубка вручил медаль ОИ-2024 бывшей россиянке и подвергся критике. Об этом сообщает украинское издание Xsport.

Бубка в качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК) наградил олимпийским золотом представляющую Германию гимнастку Дарью Варфоломеев. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в соцсети X назвал Бубку чертом, так как он с улыбкой общался с уроженкой Барнаула.

Xsport запросил у МОК комментарий по данной ситуации. «Бубка выполнил свой долг члена МОК и вручил медали соревнований по художественной гимнастике в многоборье. После вручения золотой медали спортсмену, представляющему Германию, он стал объектом неприемлемой кампании оскорблений в интернете, которую мы решительно осуждаем», — ответили в МОК.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной

      «Потеряны ориентиры и методики». Олимпийская чемпионка высказалась о будущем спорта после пропуска Россией Олимпиады

      Бубка вручил бывшей россиянке медаль на Олимпиаде и подвергся критике на Украине

      Российская армия пресекла попытки ВСУ прорваться у нескольких сел в Курской области

      На Западе заявили о тяжелых потерях Украины в Курской области

      В Сербии начались аресты участников протеста 10 августа

      В Белгородской области сообщили о четырех раненых из-за атаки ВСУ

      Американская делегация прибыла с визитом на Тайвань

      Россиянка описала четырехзвездочный отель Турции словами «впала в шок и ужас»

      Советская олимпийская чемпионка умерла в возрасте 93 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше