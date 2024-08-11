Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:55, 11 августа 2024Россия

В МЧС раскрыли детали о подрыве повредившей дом в Курске ракеты

В МЧС заявили, что повредившая дом в Курске ракета могла взорваться на подлете
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mayor of Kursk Igor Kutsak / Telegram / Reuters

Украинская ракета, повредившая многоэтажный жилой дом в Курске, могла взорваться на подлете. Об этом заявили в МЧС России.

Отмечается, что пиротехники обследовали территории в Курске после ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Специалисты ведомства установили траекторию падения поражающих элементов: сначала сбили два дерева и потом попали в жилой многоквартирный дом», — указали в МЧС.

По словам одного из специалистов отряда, предположительно, ракета сдетонировала в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. При этом из-за близкого расстояния в доме выбило окна вместе с рамами.

«Пиротехники МЧС России изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов», — также говорится в сообщении.

Ранее «Известия» опубликовали кадры с последствиями ночной атаки ВСУ на Курск. На видео заметно, что в доме сильно повреждены многие балконы и окна, пострадали также находившиеся у здания автомобили.

ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на 11 августа. Одна из сбитых ракет попала в многоэтажку, начался пожар. Мэр Курска Игорь Куцак уточнил, что жилой дом из шести подъездов и 230 квартир получил серьезные повреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор Поддубный дал первое интервью после атаки дрона и ранения

      Бывшая российская волейболистка выиграла Олимпиаду-2024

      В России идентифицировали попавшую в дом в Курске ракету

      В Грузии удивились решению США перенести совместные военные учения

      ФСБ рассекретила последний план Гитлера

      Охлобыстин раскрыл отношение к покинувшим страну артистам

      В США назвали вторжение ВСУ в Курскую область российской ловушкой

      В кардиоцентре российского города произошло массовое отравление

      В МЧС раскрыли детали о подрыве повредившей дом в Курске ракеты

      Появились кадры с последствиями ночного удара ВСУ по Курску

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше