В МЧС раскрыли детали о подрыве повредившей дом в Курске ракеты

В МЧС заявили, что повредившая дом в Курске ракета могла взорваться на подлете

Украинская ракета, повредившая многоэтажный жилой дом в Курске, могла взорваться на подлете. Об этом заявили в МЧС России.

Отмечается, что пиротехники обследовали территории в Курске после ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Специалисты ведомства установили траекторию падения поражающих элементов: сначала сбили два дерева и потом попали в жилой многоквартирный дом», — указали в МЧС.

По словам одного из специалистов отряда, предположительно, ракета сдетонировала в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. При этом из-за близкого расстояния в доме выбило окна вместе с рамами.

«Пиротехники МЧС России изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов», — также говорится в сообщении.

Ранее «Известия» опубликовали кадры с последствиями ночной атаки ВСУ на Курск. На видео заметно, что в доме сильно повреждены многие балконы и окна, пострадали также находившиеся у здания автомобили.

ВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на 11 августа. Одна из сбитых ракет попала в многоэтажку, начался пожар. Мэр Курска Игорь Куцак уточнил, что жилой дом из шести подъездов и 230 квартир получил серьезные повреждения.