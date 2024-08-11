Вучич назвал отличие протестов в Белграде от западных акций

Вучич: протесты в Белграде прошли без применения силы, в отличие от Запада

Президент Сербии Александр Вучич назвал отличие протестов в Белграде, участники которых выступили против добычи лития в стране, с западными акциями протеста. Об этом пишет РИА Новости.

По словам сербского лидера, протесты в столице республики прошли без применения силы, как это происходит на Западе.

Ранее в МВД Сербии заявили, что в протестах против добычи лития приняли участие от 24 до 27 тысяч человек. Ведомство указало, что хотя сам митинг был мирным, после него демонстранты начали нарушать общественный порядок. Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что нарушителям будут предъявлены обвинения.

Массовый протест против добычи лития начался в центре Белграда вечером в субботу, 10 августа. Его участники вышли на мост и перекрыли движение на международной магистрали Будапешт — Салоники.

9 августа президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Россия предупредила власти страны о готовящихся в республике массовых беспорядках с целью госпереворота. Организаторами выступают представители стран Запада, уточнил глава государства.