Президент федерации гребли отказался извиняться за слова о никчемности россиянки

Президент ВФГБК Архипов отказался извиняться за слова о никчемности Ромасенко

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов отказался извиняться за критику в адрес каноистки Олеси Ромасенко на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Может быть, я сказал резко. Прошу прощения у журналистов и читателей, но не у Олеси», — заявил Архипов. Он назвал свои слова правильными, а выступление Ромасенко неудовлетворительным.

Ранее Архипов назвал россиянку никчемной спортсменкой. По его мнению, Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм.

Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже на дистанции 200 метров.