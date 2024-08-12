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18:26, 12 августа 2024Спорт

Президент федерации гребли отказался извиняться за слова о никчемности россиянки

Президент ВФГБК Архипов отказался извиняться за слова о никчемности Ромасенко
СюжетЛетние Олимпийские игры
Евгений Архипов

Евгений Архипов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов отказался извиняться за критику в адрес каноистки Олеси Ромасенко на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Может быть, я сказал резко. Прошу прощения у журналистов и читателей, но не у Олеси», — заявил Архипов. Он назвал свои слова правильными, а выступление Ромасенко неудовлетворительным.

Ранее Архипов назвал россиянку никчемной спортсменкой. По его мнению, Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм.

Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже на дистанции 200 метров.

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      Анастасия Борисова
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