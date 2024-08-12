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16:11, 12 августа 2024Моя страна

Самую крупную бабочку России заметили в Приморье

В приморском нацпарке «Земля леопарда» заметили самую крупную бабочку России

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда», расположенного в Приморском крае, заметили самую крупную бабочку России. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале природного комплекса.

Речь идет о паруснике, или хвостоносце Маака, которого можно встретить только на Дальнем Востоке. Данный вид бабочки назван в честь натуралиста Ричарда Маака.

Самцы этих бабочек часто образуют большие скопления из десятков особей на влажных участках дорог, а также по берегам рек и ручьев. Самки обычно обитают в кронах деревьев, но нередко их можно увидеть и на цветах.

Ранее сообщалось, что в Самаре появился единственный в России «Умный дом бабочек» — пространство, где сочетаются традиционные и современные технологии для наблюдения за одним из самых красивых отрядов насекомых.

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      Мария Винар
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