Самую крупную бабочку России заметили в Приморье

В приморском нацпарке «Земля леопарда» заметили самую крупную бабочку России

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда», расположенного в Приморском крае, заметили самую крупную бабочку России. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале природного комплекса.

Речь идет о паруснике, или хвостоносце Маака, которого можно встретить только на Дальнем Востоке. Данный вид бабочки назван в честь натуралиста Ричарда Маака.

Самцы этих бабочек часто образуют большие скопления из десятков особей на влажных участках дорог, а также по берегам рек и ручьев. Самки обычно обитают в кронах деревьев, но нередко их можно увидеть и на цветах.

Ранее сообщалось, что в Самаре появился единственный в России «Умный дом бабочек» — пространство, где сочетаются традиционные и современные технологии для наблюдения за одним из самых красивых отрядов насекомых.