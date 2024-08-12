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05:34, 12 августа 2024Россия

Вертолеты ВС России ударили по пехоте ВСУ в Курской области

Вертолеты Ка-52 ударили по скоплениям пехоты и техники ВСУ в Курской области

Фото: Reuters Photographer / Reuters

Экипажи вертолетов Ка-52 ударили по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом со ссылкой на заявление Министерства обороны России сообщает ТАСС.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь"», — сообщили в ведомстве.

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После применения средств поражения экипажи вертолетов выполнили противоракетные маневры, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу вылета. Утверждается, что все цели были уничтожены.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили ВСУ из села Снагость Кореневского района Курской области. Военный корреспондент Юрий Котенок подчеркнул, что данное село было основано на землях, подаренных российским императором Петром I гетману Мазепе.

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      Артём Верейкин
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