Обнаружен способ защитить мозг от загрязнения воздуха

Обнаружен препарат для защиты мозга от загрязненного воздуха

Ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили, что препарат GSM-15606 защищает мозг от вредного воздействия загрязненного воздуха, предотвращая повышение уровня белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

GSM-15606 относится к классу модуляторов гамма-секретазы. Этот тип препаратов направлен на изменение, а не полное ингибирование выработки пептида Aβ42, который образует амилоидные бляшки, характерные для болезни Альцгеймера. Известно, что загрязнение воздуха приводит к системному воспалению и способствует образованию этих бляшек, увеличивая риск развития нейродегенеративных заболеваний.

В ходе эксперимента мышей кормили препаратом GSM-15606 в течение восьми недель, одновременно подвергая их воздействию загрязненного воздуха, содержащего либо наночастицы окружающей среды, либо частицы выхлопных газов дизельного двигателя. Затем исследователи анализировали уровень Aβ42 в мозге мышей.

У мышей, получавших GSM-15606, уровень Aβ42 был значительно ниже по сравнению с теми, которые подвергались воздействию загрязнения воздуха без приема препарата. Это указывает на то, что GSM-15606 может предотвращать накопление амилоидных бляшек, вызванное воздействием загрязнения воздуха.

Результаты свидетельствуют о потенциале использования GSM-15606 в качестве профилактического средства против болезни Альцгеймера у людей, живущих в условиях высокого уровня загрязнения воздуха.