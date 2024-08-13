Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 13 августа 2024Наука и техника

Обнаружен способ защитить мозг от загрязнения воздуха

Обнаружен препарат для защиты мозга от загрязненного воздуха

Фото: Unsplash

Ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили, что препарат GSM-15606 защищает мозг от вредного воздействия загрязненного воздуха, предотвращая повышение уровня белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

GSM-15606 относится к классу модуляторов гамма-секретазы. Этот тип препаратов направлен на изменение, а не полное ингибирование выработки пептида Aβ42, который образует амилоидные бляшки, характерные для болезни Альцгеймера. Известно, что загрязнение воздуха приводит к системному воспалению и способствует образованию этих бляшек, увеличивая риск развития нейродегенеративных заболеваний.

В ходе эксперимента мышей кормили препаратом GSM-15606 в течение восьми недель, одновременно подвергая их воздействию загрязненного воздуха, содержащего либо наночастицы окружающей среды, либо частицы выхлопных газов дизельного двигателя. Затем исследователи анализировали уровень Aβ42 в мозге мышей.

У мышей, получавших GSM-15606, уровень Aβ42 был значительно ниже по сравнению с теми, которые подвергались воздействию загрязнения воздуха без приема препарата. Это указывает на то, что GSM-15606 может предотвращать накопление амилоидных бляшек, вызванное воздействием загрязнения воздуха.

Результаты свидетельствуют о потенциале использования GSM-15606 в качестве профилактического средства против болезни Альцгеймера у людей, живущих в условиях высокого уровня загрязнения воздуха.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР заявили о планах США заменить Зеленского. Кто может стать новым президентом Украины?

      Врачи предупредили о вреде распространенной привычки

      «АвтоВАЗ» вложит рекордную сумму в модернизацию производства

      Инстасамка показала откровенное совместное видео с мужем

      В российском городе разгромили около 30 могил

      В Курской области ликвидировали издевавшихся над российскими ранеными бойцов ВСУ

      Стало известно о возможном назначении нового командующего СВО в Курской области

      В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

      Расчеты ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии отправились в Россию

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше