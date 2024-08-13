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00:16, 13 августа 2024Спорт

Испанскую ватерполистку затравили из-за веса

Испанская ватерполистка Лейтон рассказала, что подверглась травле из-за веса

Фото: USA Today

Испанская ватерполистка Паула Лейтон рассказала, что подверглась травле из-за веса в социальных сетях. Ее слова приводит Relevo.

Спортсменка заявила, что ее не задевает критика, однако обратила внимание на то, что подобные замечания могут испортить многим девушкам жизнь. «Я знаю свое тело, очень его люблю, работаю ради него. Из этого состоит моя жизнь, спорт», — подчеркнула она.

Лейтон в составе сборной Испании выиграла золото Олимпийских игр 2024 года в Париже. На ее счету также серебро Игр в Токио.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева призналась в сложностях в жизни с новым весом. Она подчеркнула, что нужно не унывать.

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      Анастасия Борисова
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