Минобороны показало кадры поражения ЗРПК «Тунгуска» в Курской области

МО России показало кадры поражения украинского ЗРПК «Тунгуска» в Курской области

Министерство обороны (МО) России показало кадры поражения украинского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Боевую машину противника обнаружило подразделение разведчиков группировки войск «Север». На кадрах видна стоящая на грунтовой дороге «Тунгуска». В один момент к ЗРПК подлетает барражирующий боеприпас «Ланцет» и поражает цель.

В этот же день российское оборонное ведомство показало кадры с моментом уничтожения боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. Технику противника выявили с помощью беспилотного летательного аппарата Zala.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.