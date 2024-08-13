Пассажирка упавшего самолета отправила семье тревожное сообщение перед трагедией

G1: пассажирка упавшего в Бразилии самолета отправила семье тревожное сообщение

Пассажирка самолета, упавшего в Бразилии, перед трагедией отправила в семейный чат тревожное сообщение и селфи. Об этом пишет G1.

23-летняя Розана Сантос Ксавьер возвращалась домой из рабочей поездки в штате Парана. После посадки она послала близким сообщение. «Боже, два часа полета. Мы прилетим под дождем. Я так боюсь этого рейса, клянусь. Самолет старый», — написала Сантос Ксавьер, прислав чуть позже селфи «с каменным лицом».

Мать девушки рассказала, что она пыталась успокоить расстроенную дочь и просила ее прочесть отрывки из Библии. Женщина добавила, что у нее тоже было плохое предчувствие насчет полета. Вскоре после этого семья увидела репортажи по телевизору, в которых сообщалось о крушении.

«Я была в отчаянии, — призналась мать Сантос Ксавьер. — Я начала бегать по дому с криками».

Двухмоторный пассажирский самолет ATR-72 потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду 9 августа. На борту находились четыре члена экипажа и 57 пассажиров, выжить никому не удалось. Позже стало известно, что около 10 пассажиров не попали на этот борт, поскольку перепутали авиакомпании.

