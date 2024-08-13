Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:22, 13 августа 2024Путешествия

Пассажирка упавшего самолета отправила семье тревожное сообщение перед трагедией

G1: пассажирка упавшего в Бразилии самолета отправила семье тревожное сообщение

Фото: Carla Carniel / Reuters

Пассажирка самолета, упавшего в Бразилии, перед трагедией отправила в семейный чат тревожное сообщение и селфи. Об этом пишет G1.

23-летняя Розана Сантос Ксавьер возвращалась домой из рабочей поездки в штате Парана. После посадки она послала близким сообщение. «Боже, два часа полета. Мы прилетим под дождем. Я так боюсь этого рейса, клянусь. Самолет старый», — написала Сантос Ксавьер, прислав чуть позже селфи «с каменным лицом».

Материалы по теме:
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024
«Он спас мне жизнь». Около десяти пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет. В стране объявлен траур
«Он спас мне жизнь». Около десяти пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет. В стране объявлен траур
10 августа 2024

Мать девушки рассказала, что она пыталась успокоить расстроенную дочь и просила ее прочесть отрывки из Библии. Женщина добавила, что у нее тоже было плохое предчувствие насчет полета. Вскоре после этого семья увидела репортажи по телевизору, в которых сообщалось о крушении.

«Я была в отчаянии, — призналась мать Сантос Ксавьер. — Я начала бегать по дому с криками».

Двухмоторный пассажирский самолет ATR-72 потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду 9 августа. На борту находились четыре члена экипажа и 57 пассажиров, выжить никому не удалось. Позже стало известно, что около 10 пассажиров не попали на этот борт, поскольку перепутали авиакомпании.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      Назван самый эффективный напиток для профилактики цистита

      Пророчество священника о России начало сбываться в 2024 году

      Пассажирка упавшего самолета отправила семье тревожное сообщение перед трагедией

      Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества

      Звезда порно рассказала о детстве в религиозной семье

      В Европе увидели огромные риски при внезапной остановке украинского транзита газа

      Жена Эрнста опубликовала фото в бикини

      В Госдуме прокомментировали слова соратника Кадырова о сдавшихся в плен чеченцах

      Госдеп отверг причастность США к наступлению ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше