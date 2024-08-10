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08:43, 10 августа 2024Путешествия

«Он спас мне жизнь». Около десяти пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет. В стране объявлен траур

На борту разбившегося в Бразилии двухмоторного самолета ATR-72 был 61 человек

Фото: pixabay.com

Двухмоторный пассажирский самолет ATR-72 потерпел крушение в муниципалитете Виньеду, штат Сан-Пауло, в Бразилии. Погиб 61 человек.

Воздушное судно вылетело из города Каскавель в штате Парана и направлялось в Гуарульюс. Самолет был в исправном состоянии, так как допускался к полетам. Однако вскоре связь с ним пропала, он не подавал сигнала бедствия.

Согласно мониторингу полета, за минуту до крушения самолет находился на высоте около 5,2 тысячи метров.

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24 января 2024

В Бразилии объявлен трехдневный траур

На борту находились четыре члена экипажа и 57 пассажиров, все они погибли.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в стране в связи с авиакатастрофой.

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24 апреля 2023

Около десяти человек спаслись, опоздав на рейс

Около десяти пассажиров не попали на борт разбившегося самолета, поскольку перепутали авиакомпании. Они пришли на рейс с опозданием, но сотрудник авиакомпании не допустил их к полету. Это спасло их от гибели.

«Он спас мне жизнь», — сказал молодой человек, пропустивший этот рейс.

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5 сентября 2022

Причиной падения самолета могло стать обледенение

По мнению профессора Университета Сан-Паулу, специалиста в области авиатехники Джеймса Уотерхауса, причиной падения самолета могло стать обледенение.

На опубликованных видеокадрах [авиакатастрофы] четко виден случай плоского штопора. Одна из причин этого заключается в том, что самолет пересекал зону сильного обледенения

Джеймс Уотерхауспрофессор Университета Сан-Паулу

Как пояснил эксперт, на самолетах есть противообледенительная система, но лед мог образоваться так быстро, что пилот не успел предпринять необходимые действия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
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