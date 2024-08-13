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19:14, 13 августа 2024Силовые структуры

Сын российского миллиардера передумал обжаловать арест за нападение на силовика

Сын миллиардера Бажаева отозвал жалобу на арест за нападение на полицейского

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур передумал обжаловать свой арест за нападение на полицейского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый отозвал апелляционную жалобу на постановление суда, избравшего ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

29 июля Замоскворецкий суд столицы отправил молодого человека на два месяца в СИЗО. Он обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.

Сын российского миллиардера учится на третьем курсе МГУ, не женат и официально трудоустроен советником генерального директора в Черногорской рудной компании.

27 июля стало известно о задержании Бажаева. Он напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Муса Бажаев усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него.

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      Любовь Ширижик
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