Сын российского миллиардера передумал обжаловать арест за нападение на силовика

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур передумал обжаловать свой арест за нападение на полицейского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Подсудимый отозвал апелляционную жалобу на постановление суда, избравшего ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
29 июля Замоскворецкий суд столицы отправил молодого человека на два месяца в СИЗО. Он обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.
Сын российского миллиардера учится на третьем курсе МГУ, не женат и официально трудоустроен советником генерального директора в Черногорской рудной компании.
27 июля стало известно о задержании Бажаева. Он напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Муса Бажаев усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него.