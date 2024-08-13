Сын российского миллиардера передумал обжаловать арест за нападение на силовика

Сын миллиардера Бажаева отозвал жалобу на арест за нападение на полицейского

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур передумал обжаловать свой арест за нападение на полицейского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый отозвал апелляционную жалобу на постановление суда, избравшего ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

29 июля Замоскворецкий суд столицы отправил молодого человека на два месяца в СИЗО. Он обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.

Сын российского миллиардера учится на третьем курсе МГУ, не женат и официально трудоустроен советником генерального директора в Черногорской рудной компании.

27 июля стало известно о задержании Бажаева. Он напал на правоохранителей, которые подошли к нему из-за «крайне некрасивого поведения». Муса Бажаев усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него.