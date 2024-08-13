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20:00, 13 августа 2024Россия

Власти описали ситуацию в атакованной ВСУ Судже

Доверенное лицо врио курского губернатора: в Судже есть отдельные группы ВСУ

Фото: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

В городе Суджа Курской области находятся отдельные группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так ситуацию описал доверенное лицо врио губернатора российского региона, чьи слова приводит РИА Новости.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

13 августа Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки несколько раз попытались прорваться вглубь Курской области. По их данным, попытки прорыва были в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский.

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      Никита Абрамов
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