Власти сообщили о боях в разных районах Курской области

Доверенное лицо врио курского губернатора: бои идут в разных районах региона

Боевые действия ведутся в разных районах Курской области. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора российского региона, чьи слова приводит РИА Новости.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

13 августа Минобороны России сообщило, что во время боев в селе Озерки в Беловском районе Курской области удалось взять в плен шесть украинских солдат.