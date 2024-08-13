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19:43, 13 августа 2024Россия

Власти сообщили о боях в разных районах Курской области

Доверенное лицо врио курского губернатора: бои идут в разных районах региона

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боевые действия ведутся в разных районах Курской области. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора российского региона, чьи слова приводит РИА Новости.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

13 августа Минобороны России сообщило, что во время боев в селе Озерки в Беловском районе Курской области удалось взять в плен шесть украинских солдат.

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