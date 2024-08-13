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11:41, 13 августа 2024Спорт

Захарова сравнила церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Париже

Захарова заявила, что церемония закрытия ОИ-2024 была хуже церемонии открытия
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Shen Bohan / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

По ее словам, мероприятие, приуроченное к окончанию соревнований, было хуже. «Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Все открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остается все меньше времени», — заявила Захарова.

Ранее церемонию закрытия ОИ оценил председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков. Сенатор отметил, что организаторы сохранили и развили скандальную смысловую стилистику церемонии открытия.

Церемония закрытия Олимпиады состоялась 11 августа. На ней прошел парад спортсменов и передача олимпийского флага городу-хозяину следующих летних Игр — Лос-Анджелесу. Российские спортсмены пропустили мероприятие.

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      Алексей Гусев
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