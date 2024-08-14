Апелляцию разоблачителя допинга по делу врача сборной России отклонили

Суд отклонил апелляцию Зеппельта по делу о клевете в адрес врача Шветского

Московский городской суд отклонил апелляцию немецкого журналиста Хайо Зеппельта по делу о клевете в адрес врача сборной России по фигурному катанию Филиппа Шветского. Об этом сообщает РИА Новости.

Шветский заявил, что это окончательное решение, которое вступает в силу. «Не думаю, что дальше будут поданы жалобы в высшие судебные инстанции. Думаю, мы решили вопрос окончательно», — посчитал он.

В ноябре 2023 года Шветский подал в суд на Зеппельта о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск связан с фильмом журналиста относительно деталей допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Позднее суд принял решение в пользу Шветского, однако Зеппельт подал апелляцию.

26 октября 2022 года Шветский прекратил работу с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Медик заявил, что не работает со специалистом, так как его услуги были рассчитаны на срок подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Во время соревнований с Валиевой произошел допинг-скандал. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.