Гашек: хочу помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек захотел помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры. Его слова приводит iDNES.cz.

Гашек выразил сожаление в связи с тем, что 15 россиян были допущены к участию в Олимпийских играх-2024, назвав их появление рекламой СВО. При этом чех подчеркнул, что он не против российских атлетов.

Спортсмен заявил, что хочет помочь россиянам вернуться, а для этого нужно многое сделать. «Предлагаю помощь отдельным спортивным федерациям в мире, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Я хочу сотрудничать в этом. Это важно», — рассказал Гашек.

Ранее Гашек заявил, что у него нет претензий к самим атлетам, выступившим на Олимпиаде. «Ответственность за это лежит на французских законодателях, которые разрешили гражданам России выступать на своей территории», — объяснил он.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.