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12:54, 14 августа 2024Спорт

Гашек захотел помочь российским спортсменам

Гашек: хочу помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры

Доминик Гашек. Фото: Petr David Josek / AP

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек захотел помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры. Его слова приводит iDNES.cz.

Гашек выразил сожаление в связи с тем, что 15 россиян были допущены к участию в Олимпийских играх-2024, назвав их появление рекламой СВО. При этом чех подчеркнул, что он не против российских атлетов.

Спортсмен заявил, что хочет помочь россиянам вернуться, а для этого нужно многое сделать. «Предлагаю помощь отдельным спортивным федерациям в мире, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Я хочу сотрудничать в этом. Это важно», — рассказал Гашек.

Ранее Гашек заявил, что у него нет претензий к самим атлетам, выступившим на Олимпиаде. «Ответственность за это лежит на французских законодателях, которые разрешили гражданам России выступать на своей территории», — объяснил он.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

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      Андрей Стрельцов
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