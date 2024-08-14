Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек захотел помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры. Его слова приводит iDNES.cz.
Гашек выразил сожаление в связи с тем, что 15 россиян были допущены к участию в Олимпийских играх-2024, назвав их появление рекламой СВО. При этом чех подчеркнул, что он не против российских атлетов.
Спортсмен заявил, что хочет помочь россиянам вернуться, а для этого нужно многое сделать. «Предлагаю помощь отдельным спортивным федерациям в мире, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Я хочу сотрудничать в этом. Это важно», — рассказал Гашек.
Ранее Гашек заявил, что у него нет претензий к самим атлетам, выступившим на Олимпиаде. «Ответственность за это лежит на французских законодателях, которые разрешили гражданам России выступать на своей территории», — объяснил он.
С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.