Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:49, 14 августа 2024Экономика

Грузооборот портов России упал

АСОП: грузооборот российских портов упал на 3,1 процента в январе-июле

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам первых семи месяцев суммарный грузооборот российских портов упал на 3,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до отметки в 521,8 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

За этот период времени объем отгрузки сухих грузов, которые не требуют особых мер предосторожности при доставке, сократился на 2,9 процента в годовом выражении и составил 257,8 миллиона тонн. В свою очередь, перевалка наливных, перевозящихся в жидком, сжиженном газообразном состоянии, снизилась на 3,4 процента, до 264 миллионов тонн, уточнили в организации.

За первую половину 2024 года грузооборот российских портов составил 448,6 миллиона тонн. За тот период отгрузка сухих грузов уменьшилась на 2,7 процента, до 219,9 миллиона тонн, наливных — на 3,5 процента, до 228,7 миллиона. Таким образом, в июле 2024 года суммарный грузооборот отечественных портов оказался на уровне в 73,2 миллиона тонн.

Самые стремительные темпы падения грузооборота российских портов были зафиксированы в начале года. Так, в январе спад в годовом выражении составил 6,2 процента, за первый месяц показатель достиг отметки в 71 миллион тонн. В итоге в июле суммарные объемы отгрузки морских терминалов РФ практически вернулись на январский уровень.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

      «Был обычным парнем». Друг комбрига ВСУ, отказавшегося нападать на Курскую область, рассказал о его прошлом

      В МИД предсказали крах режима Зеленского на Украине

      Стало известно об увеличении теневого флота России

      МИД России оценил попытки Украины достичь целей в Курской области

      В Германии решили отказаться от почитания нацистов

      Российский учитель выиграл медали нацистов на интернет-аукционе и попал под статью

      Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ на курском направлении

      Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше