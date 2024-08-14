Грузооборот портов России упал

АСОП: грузооборот российских портов упал на 3,1 процента в январе-июле

По итогам первых семи месяцев суммарный грузооборот российских портов упал на 3,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до отметки в 521,8 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

За этот период времени объем отгрузки сухих грузов, которые не требуют особых мер предосторожности при доставке, сократился на 2,9 процента в годовом выражении и составил 257,8 миллиона тонн. В свою очередь, перевалка наливных, перевозящихся в жидком, сжиженном газообразном состоянии, снизилась на 3,4 процента, до 264 миллионов тонн, уточнили в организации.

За первую половину 2024 года грузооборот российских портов составил 448,6 миллиона тонн. За тот период отгрузка сухих грузов уменьшилась на 2,7 процента, до 219,9 миллиона тонн, наливных — на 3,5 процента, до 228,7 миллиона. Таким образом, в июле 2024 года суммарный грузооборот отечественных портов оказался на уровне в 73,2 миллиона тонн.

Самые стремительные темпы падения грузооборота российских портов были зафиксированы в начале года. Так, в январе спад в годовом выражении составил 6,2 процента, за первый месяц показатель достиг отметки в 71 миллион тонн. В итоге в июле суммарные объемы отгрузки морских терминалов РФ практически вернулись на январский уровень.