Раскрыт способ защитить пересаженные органы

PNAS: антитела защитили пересаженные органы от отторжения

Ученые Детской больницы Цинциннати раскрыли способ дополнительной защиты пересаженных сердец от отторжения с помощью противовоспалительного лечения антителами. Результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследование показало, что подготовка донорского органа и реципиента перед операцией с использованием специфических антител может значительно снизить риск отторжения. В отличие от традиционных методов, основанных на применении широкого спектра иммунодепрессантов, новый подход позволяет блокировать воспаление, не нарушая при этом антимикробный иммунитет.

В ходе экспериментов на мышах исследователи сосредоточились на дендритных клетках донорского органа, которые вызывают воспалительную реакцию у реципиента. Они обнаружили, что Т-клетки памяти CD4+ у реципиента активировали донорские дендритные клетки через белки CD40L и TNFα. Блокировка этого сигнального пути с помощью методов редактирования генов привела к ослаблению воспаления и продлению срока службы пересаженных сердец.

Мыши в контрольной группе отторгли донорское сердце в течение недели, в то время как у мышей с отредактированными генами, не имеющих рецепторов CD40L и TNFα, функция сердца сохранялась до 66-го дня. Это подтверждает важность Т-клеток памяти в процессе отторжения и возможность их модификации для увеличения срока службы трансплантатов.

Исследователи полагают, что разработанный метод может быть применим для пересадки не только сердца, но и других органов. Однако, учитывая, что методы редактирования генов, использованные на мышах, не считаются безопасными для применения на людях, исследователи ищут альтернативные подходы для прерывания воспалительной реакции.

В будущем исследователи планируют изучить возможность применения блокирующих антител против CD40 или разработки новых биопрепаратов, нацеленных на суперсемейство рецепторов TNF у людей. Это может привести к созданию новых лекарств для предотвращения отторжения трансплантатов и улучшения результатов пересадки органов.