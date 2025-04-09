«Барселона» разгромила «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» победила «Боруссию» со счетом 4:0 в первом матче 1/4 финала ЛЧ

«Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссия» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Барселоне и завершилась с разгромным счетом 4:0. В составе победителей голами отметились Рафинья, Ламин Ямаль, а также Роберт Левандовски, оформивший дубль.

Ответный матч ЛЧ пройдет 15 апреля в Дортмунде. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух матчей.

Накануне сыграли свои матчи еще две пары четвертьфиналистов. «Бавария» дома проиграла «Интеру» (1:2), а «Арсенал» разгромно победил «Реал» (3:0).