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12:41, 14 августа 2024Бывший СССР

Киев призвал украинцев воздержаться от поездок в Белоруссию

Служба разведки Украины призвала граждан воздержаться от поездок в Белоруссию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Служба внешней разведки Украины призвала жителей страны воздержаться от поездок в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

Нахождение на территории Белоруссии, как заявляет ведомство, может угрожать безопасности украинских граждан, а по прибытии в страну они могут быть подвергнуты опросам о личных данных и политических взглядах.

Как сообщает агентство, на данный момент украинцы могут приехать в Белоруссию только через другие страны.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск приложит все усилия для восстановления нормального диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Вольфович также назвал охрану государственной границы и проведение взвешенной приграничной политики одной из приоритетных задач. Он заявил, что «отдельные силы» за рубежом намеренно стремятся втянуть республику в конфликт и посеять панику и хаос на границе Союзного государства.

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      Валентин Карант
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