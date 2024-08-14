Раскрыты потери ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 1925 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Самые большие потери украинская сторона понесла в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 475 и 690 солдат соответственно.
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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область в первом эшелоне. По его словам, большая часть территории, где находились украинские войска, перекрыта и на ней «идет зачистка».