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14:33, 14 августа 2024Экономика

Россияне изменили отношение к кофемашинам

«Чек индекс»: число покупок кофемашин в России выросло на 27 процентов

Фото: Becca Tapert / Unsplash

В I полугодии 2024-го продажи кофемашин в России выросли на 27 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Чек индекс».

Средний чек составил 19 тысяч 760 рублей. Это на 11 процентов больше, чем год назад. Лидерами продаж стали капсульные кофемашины в ценовой категории 12-15 тысяч рублей.

Отмечается, что сильнее всего спрос рос с декабря 2023 по март 2024 года.

По другим данным, по итогам первых шести месяцев 2024 года продажи кофемашин выросли на 35 процентов и достигли уровня в 1,1 миллиона единиц. Средняя цена такой техники выросла на 10 процентов, почти до 40 тысяч рублей.

В начале июня сообщалось, что в России за год резко выросли продажи комплектующих для компьютеров, кофемашин, смартфонов, а также иных разновидностей электроники и бытовой техники.

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